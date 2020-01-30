Услуги юриста
Представление интересов заявителей и потерпевших в правоохранительных органах
Если у вас возникли проблемы с законом или ваши права и свободы кем бы то не было нарушаются, то смело можете воспользоваться услугами нашей юридической компании. Высокий опыт работы и уникальный подход к каждому клиенту помогут разобраться в самом запутанном деле.
Юридические услуги, оказываемые нашим профессиональным коллективом
Юристы нашей организации в состоянии решить любую проблему, возникшую в правоприменительной сфере. Главное в профессии юриста – грамотный подход к проблеме и поиск нестандартных решений. Наши юристы помогают в решении любых юридических вопросов, возникших в любой правовой отрасли Российского законодательства.
Квалифицированные юристы ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в ужасные жизненные ситуации, регулируемые Российским законодательством. Каждый из опытных сотрудников предлагает следующие юридические услуги гражданам:
- консультация клиента;
- сбор необходимой информации и ее анализ;
- грамотное составление процессуальных документов и многое другое.
Специалисты помогут составить заявление, иск или апелляционную жалобу для подачи в вышестоящий суд, разобраться с семейными или наследственными спорами, а также просто проконсультируют по интересующим вопросам. Обращайтесь прямо сейчас, и вы получите быструю и высококвалифицированную помощь.
- Подготовка заявлений
- Адвокатское расследование
- Обжалование решений
- Процессуальные действия
- Защита потерпевших
- Правовое сопровождение
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Подготовка заявлений
От того насколько юридически грамотно будет составлено заявление в полицию или в другие правоохранительные органы, зависит успех в защите ваших законных прав и интересов.
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Адвокатское расследование
Нередко гражданам приходится самостоятельно добиваться справедливости, не надеясь на должностных лиц. В данном случае профессиональная юридическая помощь не будет лишней, а наоборот, удвоит ваши шансы на успех.
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Обжалование решений
В юридической практике довольно часто встречаются не справедливые и откровенно не законные решения тех или иных должностных лиц. Не обладая определёнными юридическими познаниями, гораздо сложнее отстаивать свои законные права и свободы, тем более обжаловать действия должностных лиц. В таком случае просто необходима квалифицированная юридическая помощь.
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Процессуальные действия
За частую участие в гражданских или уголовных делах, требует высокой правовой подготовки, моральной выдержки, стрессоустойчивости и множество свободного времени. В этом случае не рекомендуется пренебрегать квалифицированной юридической помощью.
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Защита потерпевших
Довольно часто люди, не связанные с юриспруденцией, считают адвокатов, как специалистов, представляющих интересы подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах. При этом довольно часто возникают случаи, когда квалифицированная юридическая помощь требуется свидетелям и потерпевшим.
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Правовое сопровождение
При рассмотрении уголовных и других категорий дел, одна ошибка или одно неверно сказанное слово может повлиять на окончательное процессуальное решение. Квалифицированный профессионал в той или иной области права всегда оградит вас от ошибок, что позволит вам добиться победы в том или ином деле.
Отзывы наших клиентов
Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам данной юридической фирмы, в частности Виталию за грамотную и квалифицированную помощь. Мой супруг попал в страшное ДТП, случившиеся не по его вине, и получил тяжелые травмы. Обращения в правоохранительные органы ни привело ни к каким результатам. Уголовное дело не возбуждалось по нашему заявлению, виновник ДТП не привлекался к ответственности. После вступления в дело Виталия, ему удалось добиться возбуждения уголовного дела и процесс расследования уголовного дела сдвинулся с мертвой точки. Как итог, виновник ДТП получил два года условно и им выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей. Спасибо большое!
Александра Н. (Краснодар) Сентябрь
Обратился к юристам данной фирмы примерно 2 месяца назад с «вечным вопросом» — раздел имущества между супругами. Моим вопросом занялся юрист по имени Максим Викторович, который за короткий промежуток времени вник в суть моей проблемы, проконсультировал меня и составил необходимые документы в суд. В итоге решение суда удовлетворило меня и остальных участников процесса. Результатом доволен. Цены также довольно демократичные. Выражаю благодарность Максиму Викторовичу, спасибо ему!!
Виктор Д.(Москва) Декабрь
Огромное спасибо хочу сказать Юлии. Её в качестве юриста моим родителям посоветовали сотрудники данной фирмы. Меня задержали сотрудники полиции и изъяли у меня 4 пакетика с «солью». Следователь предъявил мне покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. А я никогда не занимался сбытом, купил «соль» для себя. Мне светило до 20 лет лишения свободы, я думал моей жизни конец. В итоге Юлии уже после того, как моё дело было передано в суд, удалось убедить прокурора и судью, в том, что я приобрёл наркотик для личного употребления. В итоге мне дали 3 года лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков. Ей удалось перейти со сбыта на хранение. Сейчас Юлия работает над тем, чтобы меня отправили в колонию, которая находится по ближе к моему дому и за условно-досрочное моё освобождение. Спасибо ей большое!
Станислав В. (Оренбург) Февраль
Пишу из колонии. Хочу поблагодарить Юлию и её коллегу Антона за оказанную мне помощь. Данных адвокатов моему отцу порекомендовали сотрудники данной юридической фирмы. Я по своей глупости занимался сбытом наркотиков, так как нуждался в деньгах. Мне светило от 10 до 20 лет в виде лишения свободы. Юлия и Антон помогли мне сформировать грамотную позицию по делу, собрать необходимый характеризующий материал, готовили меня к каждому судебному заседанию, в результате чего мне дали 7 лет в виде лишения свободы. Судья снисходительно подошёл ко мне при назначении наказания. Спасибо Юлии и Антону, они хорошие и профессиональные юристы!!!
Дмитрий И.(Санкт-Петербург) Октябрь
Обратился в данную организацию впервые. На первый взгляд впечатление сложилось не самое благоприятное, так как столкнулся с некомпетентностью одного из сотрудников (Вячеслав). Он не смог мне оказать консультацию и помочь должным образом. Но после того, как я переговорил с руководителем по имени Анатолий, то понял, что поговорка — первый блин комом, как раз про мою ситуацию. По всей видимости это произошло случайно и первый сотрудник просто не владел знаниями конкретно в моей сфере. Но Анатолий, выслушав меня, подобрал более осведомлённого сотрудника, с которым мгновенно у меня состоялась встреча и мы пришли к общему знаменателю. Вопрос у меня был о правомерности разделения паевых колхозов. В общем, спасибо сотрудникам фирмы за оказанную услугу. Цены также были весьма адекватны.
Тимофей Н. (Краснодар) Март
Могу сказать, что я долго искал хорошее соотношение цены и качества на рынке юридических услуг. В моменте мне попалась данная организация, поговорив с менеджером, я решил обратиться именно сюда и остался доволен, так как был соединён с компетентным сотрудником и получил необходимую помощь и информацию. Спасибо
Георгий С.(Омск) Январь
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